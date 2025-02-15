ГАИ устанавливает причины аварии
Автомобиль ВАЗ-2110 слетел в кювет и перевернулся в Макушинском округе (Курганская область) на трассе «Иртыш». Водитель легковушки погиб, пассажиров увезли в больницу. Об этом сообщили в управлении ГАИ в регионе.
«Утром 16 февраля на трассе „Иртыш“ в Макушинском округе водитель ВАЗ-2110 съехал с дороги, машина перевернулась. Водитель погиб на месте, пассажиров доставили в районную больницу», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте».
Уточняется, что погибший водитель был из Омской области. Причины аварии устанавливаются, отметили в ГАИ.
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