15 февраля 2025

«Водитель погиб, пассажиры в больнице»: легковушка слетела в кювет на курганской трассе. Видео

Водитель погиб в ДТП на трассе «Иртыш» в Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ГАИ устанавливает причины аварии
ГАИ устанавливает причины аварии Фото:

Автомобиль ВАЗ-2110 слетел в кювет и перевернулся в Макушинском округе (Курганская область) на трассе «Иртыш». Водитель легковушки погиб, пассажиров увезли в больницу. Об этом сообщили в управлении ГАИ в регионе.

«Утром 16 февраля на трассе „Иртыш“ в Макушинском округе водитель ВАЗ-2110 съехал с дороги, машина перевернулась. Водитель погиб на месте, пассажиров доставили в районную больницу», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте».

Уточняется, что погибший водитель был из Омской области. Причины аварии устанавливаются, отметили в ГАИ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автомобиль ВАЗ-2110 слетел в кювет и перевернулся в Макушинском округе (Курганская область) на трассе «Иртыш». Водитель легковушки погиб, пассажиров увезли в больницу. Об этом сообщили в управлении ГАИ в регионе. «Утром 16 февраля на трассе „Иртыш“ в Макушинском округе водитель ВАЗ-2110 съехал с дороги, машина перевернулась. Водитель погиб на месте, пассажиров доставили в районную больницу», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте». Уточняется, что погибший водитель был из Омской области. Причины аварии устанавливаются, отметили в ГАИ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...