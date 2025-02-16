В Польше более 10 часов задерживают самолет с россиянами на борту

Самолет с российскими туристами, выполнявший рейс из Египта в Калининград, совершил экстренную посадку в Польше и застрял там. По информации очевидцев, рейс UJ681 авиакомпании AlMasria стоит в аэропорту Познани, пассажирам не дают воды, еды и не позволяют сходить в туалет.
«Самолет с российскими туристами, летевший из Египта в Калининград, застрял в Польше без еды, воды и топлива», — сообщили в telegram-канале Mash со ссылкой на очевидцев. По словам пассажиров, уже более 10 часов они ожидают разрешения на продолжение полета. Самолету не предоставляют топливо, а пассажиров не пускают в туалет.
Изначально самолет направлялся в Калининград из Шарм-эль-Шейха, но из-за сильного снегопада был вынужден запросить экстренную посадку. На борту находится 236 пассажиров, среди которых есть беременные женщины и дети. При этом пассажиры в аэропорту Калининграда, желающие отправиться в Египет, также ожидают своего вылета уже более 10 часов.
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