Маленький ребенок умер в семье, не признающей традиционную медицину

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Шестилетний сын противников традиционной медицины умер в Ленобласти
Шестилетний сын противников традиционной медицины умер в Ленобласти Фото:

В Ленинградской области умер шестилетний мальчик, которого лечили дома из-за убеждений родителей, не признававших традиционную медицину. По информации источника, накануне вечером отец мальчика позвонил в скорую помощь и сообщил, что его сын начал задыхаться.

"Шестилетний мальчик умер после домашнего лечения в Ленобласти. Он рос в семье, не признававшей медицину... Накануне вечером в скорую позвонил отец шестилетнего Яромира. Он сказал, что мальчик начал задыхаться", — пишет 78.ru.

К моменту прибытия медиков мальчик уже скончался. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Со слов родителей, ребенок страдал от невралгии, однако к врачу они его не водили. В настоящее время причины смерти мальчика устанавливаются, проводится соответствующее расследование.

Как сообщает telegram-канал "Фонтанка SPB Online", прибыв на территорию Садоводческого некоммерческого товарищества «Дружный-1», оперативные сотрудники обнаружили скромно обустроенный чистый дом. Семья предпочитала спать на полу, а мать, несмотря на наличие в доме стиральной машины, стирала одежду вручную, применяя традиционные средства вместо стандартной бытовой химии.

Члены семьи также придерживались вегетарианского образа жизни и выражали поддержку идеям гармонии с природой. Глава семьи регулярно организовывал встречи в Ленинградской области для обсуждения этих вопросов с единомышленниками.

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В Ленинградской области умер шестилетний мальчик, которого лечили дома из-за убеждений родителей, не признававших традиционную медицину. По информации источника, накануне вечером отец мальчика позвонил в скорую помощь и сообщил, что его сын начал задыхаться. "Шестилетний мальчик умер после домашнего лечения в Ленобласти. Он рос в семье, не признававшей медицину... Накануне вечером в скорую позвонил отец шестилетнего Яромира. Он сказал, что мальчик начал задыхаться", — пишет 78.ru. К моменту прибытия медиков мальчик уже скончался. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Со слов родителей, ребенок страдал от невралгии, однако к врачу они его не водили. В настоящее время причины смерти мальчика устанавливаются, проводится соответствующее расследование. Как сообщает telegram-канал "Фонтанка SPB Online", прибыв на территорию Садоводческого некоммерческого товарищества «Дружный-1», оперативные сотрудники обнаружили скромно обустроенный чистый дом. Семья предпочитала спать на полу, а мать, несмотря на наличие в доме стиральной машины, стирала одежду вручную, применяя традиционные средства вместо стандартной бытовой химии. Члены семьи также придерживались вегетарианского образа жизни и выражали поддержку идеям гармонии с природой. Глава семьи регулярно организовывал встречи в Ленинградской области для обсуждения этих вопросов с единомышленниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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