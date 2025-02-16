Маленький ребенок умер в семье, не признающей традиционную медицину

В Ленинградской области умер шестилетний мальчик, которого лечили дома из-за убеждений родителей, не признававших традиционную медицину. По информации источника, накануне вечером отец мальчика позвонил в скорую помощь и сообщил, что его сын начал задыхаться.
"Шестилетний мальчик умер после домашнего лечения в Ленобласти. Он рос в семье, не признававшей медицину... Накануне вечером в скорую позвонил отец шестилетнего Яромира. Он сказал, что мальчик начал задыхаться", — пишет 78.ru.
К моменту прибытия медиков мальчик уже скончался. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Со слов родителей, ребенок страдал от невралгии, однако к врачу они его не водили. В настоящее время причины смерти мальчика устанавливаются, проводится соответствующее расследование.
Как сообщает telegram-канал "Фонтанка SPB Online", прибыв на территорию Садоводческого некоммерческого товарищества «Дружный-1», оперативные сотрудники обнаружили скромно обустроенный чистый дом. Семья предпочитала спать на полу, а мать, несмотря на наличие в доме стиральной машины, стирала одежду вручную, применяя традиционные средства вместо стандартной бытовой химии.
Члены семьи также придерживались вегетарианского образа жизни и выражали поддержку идеям гармонии с природой. Глава семьи регулярно организовывал встречи в Ленинградской области для обсуждения этих вопросов с единомышленниками.
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