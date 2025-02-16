NI: переговоры по Украине пройдут между Россией и США без участия Киева

Украине придется смириться с тем, что переговоры по завершению конфликта будут вестись между США и Россией без участия Киева. Об этом сообщили в американских СМИ.
«Украинскому правительству <...> придется просто принять любое решение, к которому придут американский и российский лидеры касательно боевых действий», — говорится в материале издания National Interest. Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа ясно продемонстрировала намерения вести переговоры о завершении конфликта без участия Киева. В статье указывается, что решение, принятое в ходе переговоров между лидерами США и России, будет обязательным к исполнению для Украины. Кроме того, Украина, как потерпевшая поражение сторона, должна будет отказаться от определенных территорий, чтобы избежать полного разгрома на фронте, заключили в материале.
Ранее президент РФ Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор, продлившийся 1,5 часа. В ходе него они обсудили, в частности, вопрос урегулирования конфликта на Украине. После этого глава Штатов заявил, что они пришли к определенному консенсусу и российско-американские переговоры начнутся немедленно.
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