15 февраля 2025

Свердловчане почти месяц будут смотреть ТВ с перебоями

С 18 февраля по 12 марта в Свердловской области произойдет сбой в работе ТВ
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за солнечной интерференции возможно временное ухудшение работы каналов
Из-за солнечной интерференции возможно временное ухудшение работы каналов Фото:

В Свердловской области ожидаются возможные сбои в работе телевидения. Цифровое эфирное телевидение предупредило жителей о перерыве в работе сервисов с 18 февраля по 12 марта.

«Из-за солнечной интерференции возможно временное ухудшение работы каналов спутниковой связи», — говорится на сайте организации. По данным ЦЭТ, возможны перерыве в трансляциях, которые длятся меньше 26 минут. 

Перестанут работать каналы РТРС-1 (Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр») и РТРС-2 (СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», МУЗ-ТВ).

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В Свердловской области ожидаются возможные сбои в работе телевидения. Цифровое эфирное телевидение предупредило жителей о перерыве в работе сервисов с 18 февраля по 12 марта. «Из-за солнечной интерференции возможно временное ухудшение работы каналов спутниковой связи», — говорится на сайте организации. По данным ЦЭТ, возможны перерыве в трансляциях, которые длятся меньше 26 минут.  Перестанут работать каналы РТРС-1 (Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр») и РТРС-2 (СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», МУЗ-ТВ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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