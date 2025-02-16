Появилось видео из самолета с россиянами, которых не выпускают из Польши

Пассажиры самолета, летевшего рейсом Шарм-эль-Шейха (Египет) — Калининград (Россия) и совершившего экстренную посадку в Познани (Польша), сняли происходящее на видео. Они жалуются на то, что им не дают взлететь более 10 часов, при этом не давая выйти на воздух или в туалет, не предоставляя ни еды, ни воды.
«Уже сидим больше 10 часов <...> Просим, чтобы открыли, воздухом подышать — им пофигу. Че-то трут, мнутся», — сообщил один из пассажиров на заснятом им видео, опубликованном в telegram-канале издания 360.ru. На кадрах видно, что среди пассажиров есть женщины с детьми и беременные, экипаж самолета каждые полчаса сообщает о скором вылете, это длится дольше 10 часов.
Ранее telegram-канал Mash сообщал, что рейс UJ681 авиакомпании AlMasria был вынужден запросить экстренную посадку в аэропорту Познани в Польше из-за сильного снегопада. На борту находится 236 пассажиров. Официальные причины задержки судна не называются, среди возможных: нарушение европейского регламента или проблемы с подтверждением оплаты за заправку самолета.
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