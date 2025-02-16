Появилось видео из самолета с россиянами, которых не выпускают из Польши

Mash: самолет с россиянами на борту застрял в Польше без еды, воды и топлива
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет по неизвестным причинам застрял в Польше
Самолет по неизвестным причинам застрял в Польше Фото:

Пассажиры самолета, летевшего рейсом Шарм-эль-Шейха (Египет) — Калининград (Россия) и совершившего экстренную посадку в Познани (Польша), сняли происходящее на видео. Они жалуются на то, что им не дают взлететь более 10 часов, при этом не давая выйти на воздух или в туалет, не предоставляя ни еды, ни воды.

«Уже сидим больше 10 часов <...> Просим, чтобы открыли, воздухом подышать — им пофигу. Че-то трут, мнутся», — сообщил один из пассажиров на заснятом им видео, опубликованном в telegram-канале издания 360.ru. На кадрах видно, что среди пассажиров есть женщины с детьми и беременные, экипаж самолета каждые полчаса сообщает о скором вылете, это длится дольше 10 часов.

Ранее telegram-канал Mash сообщал, что рейс UJ681 авиакомпании AlMasria был вынужден запросить экстренную посадку в аэропорту Познани в Польше из-за сильного снегопада. На борту находится 236 пассажиров. Официальные причины задержки судна не называются, среди возможных: нарушение европейского регламента или проблемы с подтверждением оплаты за заправку самолета.

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Пассажиры самолета, летевшего рейсом Шарм-эль-Шейха (Египет) — Калининград (Россия) и совершившего экстренную посадку в Познани (Польша), сняли происходящее на видео. Они жалуются на то, что им не дают взлететь более 10 часов, при этом не давая выйти на воздух или в туалет, не предоставляя ни еды, ни воды. «Уже сидим больше 10 часов <...> Просим, чтобы открыли, воздухом подышать — им пофигу. Че-то трут, мнутся», — сообщил один из пассажиров на заснятом им видео, опубликованном в telegram-канале издания 360.ru. На кадрах видно, что среди пассажиров есть женщины с детьми и беременные, экипаж самолета каждые полчаса сообщает о скором вылете, это длится дольше 10 часов. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что рейс UJ681 авиакомпании AlMasria был вынужден запросить экстренную посадку в аэропорту Познани в Польше из-за сильного снегопада. На борту находится 236 пассажиров. Официальные причины задержки судна не называются, среди возможных: нарушение европейского регламента или проблемы с подтверждением оплаты за заправку самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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