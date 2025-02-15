15 февраля 2025

В Екатеринбурге перекроют мост в центре города

В Екатеринбурге перекроют мост через Исеть на улице Куйбышева
© Служба новостей «URA.RU»
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В екатеринбурге построят подземный тоннель к Ледовой арене
В екатеринбурге построят подземный тоннель к Ледовой арене Фото:

В Екатеринбурге с 24 февраля по 10 июня будет перекрыто движение на нечетной стороне моста через Исеть по улице Куйбышева по направлению от улицы Горького к 8 Марта. Такие меры необходимы, чтобы построить пешеходный тоннель. Об этом сообщает администрация города.

«Движение транспорта по четной стороне улицы Куйбышева, а также движение трамваев в обоих направлениях сохранится», — говорится в сообщении.

Проект 87-метрового тоннеля под мостом через Исеть ранее утвердил градоначальник Алексей Орлов. Новый объект инфраструктуры соединит Дендрологический парк и Ледовую арену.

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В Екатеринбурге с 24 февраля по 10 июня будет перекрыто движение на нечетной стороне моста через Исеть по улице Куйбышева по направлению от улицы Горького к 8 Марта. Такие меры необходимы, чтобы построить пешеходный тоннель. Об этом сообщает администрация города. «Движение транспорта по четной стороне улицы Куйбышева, а также движение трамваев в обоих направлениях сохранится», — говорится в сообщении. Проект 87-метрового тоннеля под мостом через Исеть ранее утвердил градоначальник Алексей Орлов. Новый объект инфраструктуры соединит Дендрологический парк и Ледовую арену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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