В Полтавской области Украины произошло землетрясение магнитудой 3,1. Оно стало вторым за последний месяц. Об этом сообщил главный центр специального контроля страны.
«Зарегистрировано землетрясение в районе села Браилки Полтавского района Полтавской области. Источник землетрясения находится на глубине два километра», — написало ведомство на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской). О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
Согласно классификации, землетрясение, эпицентр которого находился вблизи села Браилки, относится к категории неощутимых. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям ранее сообщала о другом землетрясении в этом регионе, которое произошло 1 февраля и имело магнитуду 3,67.
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