В Полтавской области Украины произошло землетрясение

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Землетрясение произошло возле села Браилки на Украине
Землетрясение произошло возле села Браилки на Украине Фото:

В Полтавской области Украины произошло землетрясение магнитудой 3,1. Оно стало вторым за последний месяц. Об этом сообщил главный центр специального контроля страны.

«Зарегистрировано землетрясение в районе села Браилки Полтавского района Полтавской области. Источник землетрясения находится на глубине два километра», — написало ведомство на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской). О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Согласно классификации, землетрясение, эпицентр которого находился вблизи села Браилки, относится к категории неощутимых. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям ранее сообщала о другом землетрясении в этом регионе, которое произошло 1 февраля и имело магнитуду 3,67.

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В Полтавской области Украины произошло землетрясение магнитудой 3,1. Оно стало вторым за последний месяц. Об этом сообщил главный центр специального контроля страны. «Зарегистрировано землетрясение в районе села Браилки Полтавского района Полтавской области. Источник землетрясения находится на глубине два километра», — написало ведомство на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ и признана экстремистской). О разрушениях и пострадавших не сообщалось. Согласно классификации, землетрясение, эпицентр которого находился вблизи села Браилки, относится к категории неощутимых. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям ранее сообщала о другом землетрясении в этом регионе, которое произошло 1 февраля и имело магнитуду 3,67.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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