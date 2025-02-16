В Греции рабочие заблокировали грузовики с военной помощью для Украины

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В Греции заблокировали грузовики с тротилом для производства боеприпасов для Украины
В Греции заблокировали грузовики с тротилом для производства боеприпасов для Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Лаврио (Восточная Аттика, Греция) рабочие заблокировали грузовики, перевозившие 350 тонн тротила к заводу оборонной промышленности EAS. Этот груз предназначался для производства боеприпасов для помощи Украине, пишут греческие СМИ.

«Рабочий центр Лаврио организовал блокаду в порту Лаврио 18 грузовиков, перевозивших 350 тонн взрывчатки в тротиловом эквиваленте на завод EAS в Лаврио», — сообщает 902.gr. Протестующие выражают недовольство тем, что перевозка взрывчатых материалов проходит через городские улицы и жилые кварталы без должных мер безопасности, и это ставит под угрозу жизни граждан. Отмечается, что вещество предназначалось для производства 155-мм снарядов, которые отправляются на Украину в рамках «участия Греции в поддержке режима украинского лидера Владимира Зеленского».

В ответ на акции протеста часть опасного груза была возвращена на судно, на котором он прибыл, а все перемещения теперь будут проходить ночью для обеспечения большей безопасности. Также, по требованию протестующих, полиция начала расследование по пяти грузовикам, которые уже отправились на завод EAS без соблюдения необходимых мер безопасности.

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В городе Лаврио (Восточная Аттика, Греция) рабочие заблокировали грузовики, перевозившие 350 тонн тротила к заводу оборонной промышленности EAS. Этот груз предназначался для производства боеприпасов для помощи Украине, пишут греческие СМИ. «Рабочий центр Лаврио организовал блокаду в порту Лаврио 18 грузовиков, перевозивших 350 тонн взрывчатки в тротиловом эквиваленте на завод EAS в Лаврио», — сообщает 902.gr. Протестующие выражают недовольство тем, что перевозка взрывчатых материалов проходит через городские улицы и жилые кварталы без должных мер безопасности, и это ставит под угрозу жизни граждан. Отмечается, что вещество предназначалось для производства 155-мм снарядов, которые отправляются на Украину в рамках «участия Греции в поддержке режима украинского лидера Владимира Зеленского». В ответ на акции протеста часть опасного груза была возвращена на судно, на котором он прибыл, а все перемещения теперь будут проходить ночью для обеспечения большей безопасности. Также, по требованию протестующих, полиция начала расследование по пяти грузовикам, которые уже отправились на завод EAS без соблюдения необходимых мер безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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