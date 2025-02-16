В России подешевела красная икра

Икра горбуши, кеты и нерки продается по стоимости на 10-15% ниже декабрьской. Об этом сообщил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.
«Небольшие партии икры стали появляться на рынке по спецпредложениям на 10-15% ниже, чем в декабре [2024 года]. Это касается в основном икры горбуши», — сообщил Виталий Корнев в беседе с «Коммерсантом». Он добавил, что икры кеты и нерки по сравнению с икрой горбуши меньше, поскольку ее распродали еще до новогодних праздников.
А низкие цены на икру горбуши связаны с тем, что часть производителей сделали ее запасы в надежде продать позже и дороже. Однако из-за низкого спроса они вынуждены реализовывать икру по заниженной цене. В случае, если спрос продолжит падать, то он потянет за собой и цены, отметил Корнев. Он подчеркнул, что это — самый вероятный сценарий, поскольку рынок не готов к завышенным ценам на икру.
По словам эксперта, такое послепраздничное ее подешевение — редкое явление. Из-за такого резкого снижения потребителей легко обмануть, ведь под видом новой икры можно продать и прошлогоднюю. Корнев также добавил, что снижение ключевой ставки помогло бы стабилизировать рынок. По данным эксперта, именно она заставила производителей стремится к окупаемости и повысить цены на икру, создав дефицит в преддверии Нового года.
Ранее стало известно, что к праздникам Масленицы и 8 Марта в России не ожидается дефицита качественной красной икры. Это связано с тем, что рыбаки Дальнего Востока начали снижать отпускные цены. В частности, цены на икру горбуши уменьшились в 1,5 раза, на икру кеты — на 15%.
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