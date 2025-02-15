В поселковом ДК под Нижним Тагилом экстрасенсы с ТНТ обнаружили призрака

В селе Николо-Павловское (Свердловская область) состоялись съемки выпуска шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В эфир передача вышла 15 февраля.
Причиной визита Александра и Олега Шепс, а также Ольги Якубович стали необычные явления в местном ДК. Работники замечают в здании странные звуки и происшествия. А камеры фиксируют загадочные события.
Побывав в ДК, экстрасенсы представили каждый свою версию событий, а также рассказали, что здесь обитает призрак бывшего директора. Медиумы предположили, что такие явления происходят из-за того, что здание построено на старом кладбище. Посовещавшись, экстрасенсы пришли к выводу, что призраки не представляют никакой опасности.
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