15 февраля 2025

В поселковом ДК под Нижним Тагилом экстрасенсы с ТНТ обнаружили призрака

В Николо-Павловском под Нижним Тагилом состоялись съемки «Битвы экстрасенсов»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Доме культуры под Нижним Тагилом обитают призраки
В Доме культуры под Нижним Тагилом обитают призраки Фото:

В селе Николо-Павловское (Свердловская область) состоялись съемки выпуска шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В эфир передача вышла 15 февраля.

Причиной визита Александра и Олега Шепс, а также Ольги Якубович стали необычные явления в местном ДК. Работники замечают в здании странные звуки и происшествия. А камеры фиксируют загадочные события.

Побывав в ДК, экстрасенсы представили каждый свою версию событий, а также рассказали, что здесь обитает призрак бывшего директора. Медиумы предположили, что такие явления происходят из-за того, что здание построено на старом кладбище. Посовещавшись, экстрасенсы пришли к выводу, что призраки не представляют никакой опасности.

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В селе Николо-Павловское (Свердловская область) состоялись съемки выпуска шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В эфир передача вышла 15 февраля. Причиной визита Александра и Олега Шепс, а также Ольги Якубович стали необычные явления в местном ДК. Работники замечают в здании странные звуки и происшествия. А камеры фиксируют загадочные события. Побывав в ДК, экстрасенсы представили каждый свою версию событий, а также рассказали, что здесь обитает призрак бывшего директора. Медиумы предположили, что такие явления происходят из-за того, что здание построено на старом кладбище. Посовещавшись, экстрасенсы пришли к выводу, что призраки не представляют никакой опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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