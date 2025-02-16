Сколько москвичей проголосовали за президента Абхазии

В Москве на выборах президента Абхазии свои голоса отдали 2691 человек. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии Дмитрий Маршан.
«Хотелось бы отметить количество людей, проголосовавших в столице Российской Федерации, в городе Москве. 2691 человек проголосовал», — заявил Маршан на пресс-конференции, подводя итоги голосования. Он добавил, что в столице Карачаево-Черкесской Республики Черкесске свои голоса отдали 1,9 тысячи человек.
Председатель ЦИК отметил, что значительная помощь в организации выборов пришла от российских коллег, а также подчеркнул важность участия правоохранительных органов для обеспечения общественного порядка. Ожидается, что следующий тур выборов пройдет 1 марта, заключил Маршан.
16 февраля ЦИК Абхазии завершила подсчет голосов первого тура президентских выборов, признанных состоявшимися с явкой почти 69% (около 99 тысяч избирателей). Временный президент Бадра Гунба занимает лидирующую позицию с 46,38% голосов, что соответствует примерно 45 тысячам голосов. Его соперники, в частности Адгур Ардзинба и Роберт Аршба, получили 36,92% и 7% соответственно. Для голосования было открыто 152 избирательных участка в Абхазии и два в России. В списке избирателей зарегистрировано 134 тысячи граждан.
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