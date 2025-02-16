ВСУ пытались трижды контратаковать Курскую область за сутки

В Курской области за сутки ВСУ трижды пытались контратаковать позиции российских войск, но все попытки были отбиты. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ВС РФ отбили за сутки три контратаки ВСУ в Курской области», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что украинская армия понесла серьезные потери — более 230 военнослужащих и два танка. В целом, с начала боевых действий на курском направлении, украинские силы потеряли свыше 61 тысячи военнослужащих и 365 танков, заключили в ведомстве.
Согласно сообщениям Минобороны РФ, за 15 февраля в Курской области российские войска ликвидировали 280 украинских солдат. Также ВС РФ уничтожили несколько единиц украинской техники, передает Pravda.Ru.
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