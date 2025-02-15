15 февраля 2025

Похититель глухонемой девочки из Екатеринбурга не помнит произошедшего

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похитителя ребенка задержали полицейские
Похитителя ребенка задержали полицейские Фото:

Олег К., вечером 14 февраля похитивший глухонемую девочку в Екатеринбурге, не помнит, как это сделал. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с показаниями подозреваемого.

«Он утверждает, что около часа ночи пришел в сознание — то есть протрезвел — и обнаружил себя в компании малолетней на трассе. Как это произошло, объяснить не может. На попутке он с девочкой добрался до своего дома, но ее не пустила жена», — передал собеседник. Известно, что утром школьница в состоянии шока зашла в аптеку, и фармацевт вызвала полицию. К тому моменту девочку искал весь личный состав УМВД.

Как ранее сообщало URA.RU, мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. А девочку отправили на обследование в больницу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Олег К., вечером 14 февраля похитивший глухонемую девочку в Екатеринбурге, не помнит, как это сделал. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с показаниями подозреваемого. «Он утверждает, что около часа ночи пришел в сознание — то есть протрезвел — и обнаружил себя в компании малолетней на трассе. Как это произошло, объяснить не может. На попутке он с девочкой добрался до своего дома, но ее не пустила жена», — передал собеседник. Известно, что утром школьница в состоянии шока зашла в аптеку, и фармацевт вызвала полицию. К тому моменту девочку искал весь личный состав УМВД. Как ранее сообщало URA.RU , мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. А девочку отправили на обследование в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...