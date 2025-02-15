Похититель глухонемой девочки из Екатеринбурга не помнит произошедшего

Олег К., вечером 14 февраля похитивший глухонемую девочку в Екатеринбурге, не помнит, как это сделал. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с показаниями подозреваемого.
«Он утверждает, что около часа ночи пришел в сознание — то есть протрезвел — и обнаружил себя в компании малолетней на трассе. Как это произошло, объяснить не может. На попутке он с девочкой добрался до своего дома, но ее не пустила жена», — передал собеседник. Известно, что утром школьница в состоянии шока зашла в аптеку, и фармацевт вызвала полицию. К тому моменту девочку искал весь личный состав УМВД.
Как ранее сообщало URA.RU, мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. А девочку отправили на обследование в больницу.
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