Курганцев зовут работать проводниками и обещают зарплату до 100 тысяч рублей

Проводник организует посадку в вагоны
Жителей Курганской области приглашают работать проводниками пассажирских вагонов и обещают зарплату до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в объявлении.
«Проводник пассажирских вагонов в Кургане. Зарплата до 100 000 рублей в месяц», — указано на сайте «Авито».
Уточняется, что данная вакансия подходит для людей без опыта и старше 45 лет. Потенциальным проводникам обещают соцпакет, спецодежду, обучение. Проводник должен следить за чистотой и порядком в вагоне, осуществлять посадку и высадку пассажиров. Также он отвечает за подготовку вагона к рейсу.
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