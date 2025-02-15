15 февраля 2025

Курганцев зовут работать проводниками и обещают зарплату до 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проводник организует посадку в вагоны
Проводник организует посадку в вагоны Фото:

Жителей Курганской области приглашают работать проводниками пассажирских вагонов и обещают зарплату до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в объявлении.

«Проводник пассажирских вагонов в Кургане. Зарплата до 100 000 рублей в месяц», — указано на сайте «Авито».

Уточняется, что данная вакансия подходит для людей без опыта и старше 45 лет. Потенциальным проводникам обещают соцпакет, спецодежду, обучение. Проводник должен следить за чистотой и порядком в вагоне, осуществлять посадку и высадку пассажиров. Также он отвечает за подготовку вагона к рейсу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Курганской области приглашают работать проводниками пассажирских вагонов и обещают зарплату до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в объявлении. «Проводник пассажирских вагонов в Кургане. Зарплата до 100 000 рублей в месяц», — указано на сайте «Авито». Уточняется, что данная вакансия подходит для людей без опыта и старше 45 лет. Потенциальным проводникам обещают соцпакет, спецодежду, обучение. Проводник должен следить за чистотой и порядком в вагоне, осуществлять посадку и высадку пассажиров. Также он отвечает за подготовку вагона к рейсу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...