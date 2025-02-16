В Тюмень из-за неисправности направился самолет, летевший из ЯНАО в Уфу

Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший по маршруту из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, направился на запасной аэропорт в Тюмень из-за неисправности. На борту произошла разгерметизация.
«16.02.2024. Ямал. RRJ-95. Разгерметизация. КВС доложил о разгерметизации и запросил снижение до эшелона 100. Следует на запасной аэродром Тюмень. Рейс Уфа — Новый Уренгой», — гласит сообщение в telegram-канале Aviaincident.
Сообщается, что сначала самолет объявил сигнал бедствия. После снижения до эшелона 100 сигнал был отменен.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО расследуют серьезный инцидент с самолетом Utair Ан-24. Воздушное судно выкатилось за ограничительные огни взлетно-посадочной полосы в Тазовском районе ЯНАО.
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