В Тюмень из-за неисправности направился самолет, летевший из ЯНАО в Уфу

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Самолет авиакомпании Ямал отправился на запасной аэродром из-за разгерметизации
Самолет авиакомпании Ямал отправился на запасной аэродром из-за разгерметизации Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший по маршруту из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, направился на запасной аэропорт в Тюмень из-за неисправности. На борту произошла разгерметизация.

«16.02.2024. Ямал. RRJ-95. Разгерметизация. КВС доложил о разгерметизации и запросил снижение до эшелона 100. Следует на запасной аэродром Тюмень. Рейс Уфа — Новый Уренгой», — гласит сообщение в telegram-канале Aviaincident.

Сообщается, что сначала самолет объявил сигнал бедствия. После снижения до эшелона 100 сигнал был отменен.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО расследуют серьезный инцидент с самолетом Utair Ан-24. Воздушное судно выкатилось за ограничительные огни взлетно-посадочной полосы в Тазовском районе ЯНАО. 

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Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший по маршруту из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, направился на запасной аэропорт в Тюмень из-за неисправности. На борту произошла разгерметизация. «16.02.2024. Ямал. RRJ-95. Разгерметизация. КВС доложил о разгерметизации и запросил снижение до эшелона 100. Следует на запасной аэродром Тюмень. Рейс Уфа — Новый Уренгой», — гласит сообщение в telegram-канале Aviaincident. Сообщается, что сначала самолет объявил сигнал бедствия. После снижения до эшелона 100 сигнал был отменен. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО расследуют серьезный инцидент с самолетом Utair Ан-24. Воздушное судно выкатилось за ограничительные огни взлетно-посадочной полосы в Тазовском районе ЯНАО. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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