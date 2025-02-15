В Челябинске состоялся Матч Звезд Женской хоккейной лиги. Перед началом игры губернатор области Алексей Текслер лично встретился с участницами, а затем провел на льду раскатку с лучшими хоккеистками страны.
«Проведение Матча Звезд ЖХЛ в Челябинске — это мощный импульс для развития женского хоккея на Урале. У нас есть все предпосылки для роста — отлично развитая инфраструктура, профильные школы и, что самое главное, горячая любовь к хоккею», — заявил Текслер, желая участницам ЖХЛ успешной игры. Он также выразил благодарность руководству Федерации хоккея России за решение провести этот матч на арене «Трактор».
В открытии игры также приняла участие супруга главы региона и учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Она отметила, что женский хоккей в России отмечает свое 30-летие и пожелала всем прекрасного праздника.
В матче приняли участие лучшие игроки из ведущих клубов ЖХЛ. Западную команду представили хоккеистки из «Торнадо», «Торпедо», «Динамо-Нева» и МСМО 7.62, а восточную — из «Агидели», «Белых Медведиц», «Бирюсы» и СКСО.
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