Польша отказалась отправлять войска на Украину

Польша не планирует отправлять свои войска на Украину в качестве миротворцев. Об этом заявил глава МИД страны Радослав Сикорский.
«[Отправка войск на Украину] не рассматривается, поскольку задача Польши в НАТО — защищать восточный фланг, то есть нашу собственную территорию», — заявил Сикорский. Его слова приводит телеканал TVP World.
Ранее Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Евросоюзу рано или поздно придется направить свои войска на Украину, если это потребуется по итогам мирных переговоров, передает «Национальная служба новостей». Глава польского МИД также назвал ошибкой звонок президента США Дональда Трампа российскому главе Владимиру Путину, указав, что активные переговоры оправдывают Путина и снижают моральный дух на Украине, передает 360.ru.
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