15 февраля 2025

В Екатеринбурге толпа детей выстроилась в очередь к популярным блогерам. Видео

В Екатеринбурге дети выстроились в очередь на концерт группы блогеров ЦУЕФА
© Служба новостей «URA.RU»
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В ККТ «Космос» выступят популярные блогеры
В ККТ «Космос» выступят популярные блогеры Фото:

В Екатеринбурге вечером 16 февраля возле ККТ «Космос» образовалась огромная очередь из детей и подростков, которые пришли на концерт творческого объединения блогеров ЦУЕФА. Об этом URA.RU сообщил читатель.

Концерт должен состояться в семь вечера, но уже за два с половиной часа выстроилась огромная очередь. Многие пришли с плакатами.

ЦУЕФА — четыре блогера: Женя Лизогуб, Милана Нерасова, Давид Туров и Лера Симка. Команда активно выпускает видео, песни и выступает на концертах.

Группа выпустила трек «Новогодний Фонк» и сняла на него клип, который набрал более миллиона просмотров. У youtube-канала блогеров 428 000 подписчиков.

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В Екатеринбурге вечером 16 февраля возле ККТ «Космос» образовалась огромная очередь из детей и подростков, которые пришли на концерт творческого объединения блогеров ЦУЕФА. Об этом URA.RU сообщил читатель. Концерт должен состояться в семь вечера, но уже за два с половиной часа выстроилась огромная очередь. Многие пришли с плакатами. ЦУЕФА — четыре блогера: Женя Лизогуб, Милана Нерасова, Давид Туров и Лера Симка. Команда активно выпускает видео, песни и выступает на концертах. Группа выпустила трек «Новогодний Фонк» и сняла на него клип, который набрал более миллиона просмотров. У youtube-канала блогеров 428 000 подписчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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