В Екатеринбурге вечером 16 февраля возле ККТ «Космос» образовалась огромная очередь из детей и подростков, которые пришли на концерт творческого объединения блогеров ЦУЕФА. Об этом URA.RU сообщил читатель.
Концерт должен состояться в семь вечера, но уже за два с половиной часа выстроилась огромная очередь. Многие пришли с плакатами.
ЦУЕФА — четыре блогера: Женя Лизогуб, Милана Нерасова, Давид Туров и Лера Симка. Команда активно выпускает видео, песни и выступает на концертах.
Группа выпустила трек «Новогодний Фонк» и сняла на него клип, который набрал более миллиона просмотров. У youtube-канала блогеров 428 000 подписчиков.
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