Telegraph: Британия обвинила ВСУ в расточительстве

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ВСУ используют советскую тактику в бою, пишет Telegraph
ВСУ используют советскую тактику в бою, пишет Telegraph Фото:
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Великобритания обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в неэффективном и расточительном использовании дорогостоящего вооружения, предоставленного Западом. Согласно британским СМИ, украинская армия применяет современное оружие по тактике, характерной для советских времен, что приводит к значительным материальным потерям.

«Британские военные источники обвиняют армию [главы Украины] Владимира Зеленского в растрате дорогого оружия и техники... Киевские войска совмещают предоставленное Западом оружие с тактикой советского образца, что является ошибкой, приводящей к безрассудной трате значительного количества вооружений НАТО», — пишет Telegraph со ссылкой на британские военные источники. По данным издания, солдаты ВСУ одновременно производят стрельбу из пяти или шести противотанковых комплексов NLAW, что обходится им в более чем в 100 тысяч британских фунтов (около 125,2 тысяч долларов).

Ранее газета писала, что из-за действий украинской армии у российских военных сейчас, возможно, больше противотанковых ракет Javelin, чем у британской армии. По данным Telegraph, украинские военнослужащие оставляют на поле боя дорогостоящее оружие НАТО, которое впоследствии попадает к российским военным. Один пусковой модуль Javelin стоит свыше 100 тысяч долларов, передает RT.

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Великобритания обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в неэффективном и расточительном использовании дорогостоящего вооружения, предоставленного Западом. Согласно британским СМИ, украинская армия применяет современное оружие по тактике, характерной для советских времен, что приводит к значительным материальным потерям. «Британские военные источники обвиняют армию [главы Украины] Владимира Зеленского в растрате дорогого оружия и техники... Киевские войска совмещают предоставленное Западом оружие с тактикой советского образца, что является ошибкой, приводящей к безрассудной трате значительного количества вооружений НАТО», — пишет Telegraph со ссылкой на британские военные источники. По данным издания, солдаты ВСУ одновременно производят стрельбу из пяти или шести противотанковых комплексов NLAW, что обходится им в более чем в 100 тысяч британских фунтов (около 125,2 тысяч долларов). Ранее газета писала, что из-за действий украинской армии у российских военных сейчас, возможно, больше противотанковых ракет Javelin, чем у британской армии. По данным Telegraph, украинские военнослужащие оставляют на поле боя дорогостоящее оружие НАТО, которое впоследствии попадает к российским военным. Один пусковой модуль Javelin стоит свыше 100 тысяч долларов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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