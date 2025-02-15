15 февраля 2025

На Челябинскую область надвигается шторм

© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики прогнозируют метели и снегопады
Синоптики прогнозируют метели и снегопады Фото:

Предстоящей ночью Челябинскую область накроет шторм. О возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях предупреждают синоптики Челябинского ЦГМС. 

«Ночью и днем 17 февраля из-за прохождения холодного атмосферного фронта в Челябинской области объявляется штормовое предупреждение в связи с возникновением неблагоприятных метеорологических явлений. Местами ожидается снег, усиление ветра порывами до 15-18 м/с, метели, гололедица», — сообщили URA.RU метеорологи Челябинского ЦГМС.

Ранее челябинцев предупредили о мощном перепаде температуры и барической пиле (резкие колебания атмосферного давления). На предстоящей неделе, с 17 по 23 февраля, дневные температуры достигнут минус двух градусов, а ночные опустятся до 22 градусов мороза. Из-за того, что скачки температуры будут резкими, это скажется на атмосферном давлении.

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Предстоящей ночью Челябинскую область накроет шторм. О возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях предупреждают синоптики Челябинского ЦГМС.  «Ночью и днем 17 февраля из-за прохождения холодного атмосферного фронта в Челябинской области объявляется штормовое предупреждение в связи с возникновением неблагоприятных метеорологических явлений. Местами ожидается снег, усиление ветра порывами до 15-18 м/с, метели, гололедица», — сообщили URA.RU метеорологи Челябинского ЦГМС. Ранее челябинцев предупредили о мощном перепаде температуры и барической пиле (резкие колебания атмосферного давления). На предстоящей неделе, с 17 по 23 февраля, дневные температуры достигнут минус двух градусов, а ночные опустятся до 22 градусов мороза. Из-за того, что скачки температуры будут резкими, это скажется на атмосферном давлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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