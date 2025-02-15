На Челябинскую область надвигается шторм

Предстоящей ночью Челябинскую область накроет шторм. О возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях предупреждают синоптики Челябинского ЦГМС.
«Ночью и днем 17 февраля из-за прохождения холодного атмосферного фронта в Челябинской области объявляется штормовое предупреждение в связи с возникновением неблагоприятных метеорологических явлений. Местами ожидается снег, усиление ветра порывами до 15-18 м/с, метели, гололедица», — сообщили URA.RU метеорологи Челябинского ЦГМС.
Ранее челябинцев предупредили о мощном перепаде температуры и барической пиле (резкие колебания атмосферного давления). На предстоящей неделе, с 17 по 23 февраля, дневные температуры достигнут минус двух градусов, а ночные опустятся до 22 градусов мороза. Из-за того, что скачки температуры будут резкими, это скажется на атмосферном давлении.
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