Когда в Россию вернется McDonalds

McDonald's может вернуться в Россию сразу после разрешения от Белого дома. Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец.
«McDonald's ушел с правом вернуться. Как только они получат отмашку от Белого дома, что можно возвращаться, в течение нескольких месяцев стоит ожидать возвращения», — передает слова Зубца aif.ru. Он добавил, что компания ушла, но имеет право вернуться, и соглашения с новыми владельцами их ресторанов предполагают возможность выкупа обратно.
Возвращение, по мнению экономиста, может произойти довольно быстро. В таком случае возможен вариант, при котором на ресторанах останется вывеска «Вкусно и точка», заключил Зубец. Политолог Вадим Сипров отмечал, что в числе первых брендов, желающих вернуться в Россию, также находятся PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Visa и MasterCard.
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