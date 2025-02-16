Когда в Россию вернется McDonalds

Экономист Зубец: McDonalds вернется в РФ после разрешения от Белого дома
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Возвращение McDonald's может произойти довольно быстро, считает Зубец
Возвращение McDonald's может произойти довольно быстро, считает Зубец Фото:

McDonald's может вернуться в Россию сразу после разрешения от Белого дома. Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец.

«McDonald's ушел с правом вернуться. Как только они получат отмашку от Белого дома, что можно возвращаться, в течение нескольких месяцев стоит ожидать возвращения», — передает слова Зубца aif.ru. Он добавил, что компания ушла, но имеет право вернуться, и соглашения с новыми владельцами их ресторанов предполагают возможность выкупа обратно.

Возвращение, по мнению экономиста, может произойти довольно быстро. В таком случае возможен вариант, при котором на ресторанах останется вывеска «Вкусно и точка», заключил Зубец. Политолог Вадим Сипров отмечал, что в числе первых брендов, желающих вернуться в Россию, также находятся PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Visa и MasterCard.

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McDonald's может вернуться в Россию сразу после разрешения от Белого дома. Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец. «McDonald's ушел с правом вернуться. Как только они получат отмашку от Белого дома, что можно возвращаться, в течение нескольких месяцев стоит ожидать возвращения», — передает слова Зубца aif.ru. Он добавил, что компания ушла, но имеет право вернуться, и соглашения с новыми владельцами их ресторанов предполагают возможность выкупа обратно. Возвращение, по мнению экономиста, может произойти довольно быстро. В таком случае возможен вариант, при котором на ресторанах останется вывеска «Вкусно и точка», заключил Зубец. Политолог Вадим Сипров отмечал, что в числе первых брендов, желающих вернуться в Россию, также находятся PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Visa и MasterCard.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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