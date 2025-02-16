Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на высказывания главы европейской дипломатии Кайи Каллас о том, что мирные россияне якобы «не погибают» в результате конфликта на Украине. Российский дипломат обвинила Каллас в цинизме и аморальности, утверждая, что такие заявления подрывают надежды стран Евросоюза на участие в переговорах по Украине.
«Деградацию есовцев на этом посту мы наблюдаем давно. Честно говоря, думала, что [экс-главы евродипломатии Жозепа] Борреля уже никто не переплюнет по цинизму и аморальности. Но, видимо, есть еще резервы низости», — подчеркнула Захарова в своем telegram-канале. Она также обратила внимание на явное противоречие между знаниями Каллас о ситуации и ее публичными заявлениями.
Захарова указала, что европейские политики стремятся сохранить за собой место за столом переговоров по Украине, однако подобные высказывания Каллас ставят под сомнение возможность серьезного диалога. «Как можно серьезно разговаривать с теми, кто провозгласил ложь своей официальной позицией?» — резюмировала представитель МИД РФ.
На Мюнхенской конференции по безопасности Кая Каллас заявила, что в конфликте на Украине не погибают мирные граждане России. Она отметила, что жертвы — это исключительно российские военнослужащие. Однако, по данным за 2024 год, в результате обстрелов со стороны ВСУ в России пострадали 4398 мирных жителей, из них 785 погибли, включая 50 детей, как отметил посол Родион Мирошник. Он назвал слова Каллас «русофобским угаром», передает RT.
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