Свердловчанин провернул аферу на 10 миллионов, представившись директором фирмы

Полицейские Качканара задержали гражданина, который представлялся генеральным директором ООО «Уралэкспресс», а по факту занимал должность лишь формально. Фирма умышленно предоставляла в госорганы недостоверные сведения, чтобы получить субсидии. Об этом сообщает полиция Качканара.
«В результате действий этих лиц Свердловская область понесла ущерб на сумму свыше 10 000 000 рублей. Кроме того, на остановочных комплексах автокасс, где осуществлялась продажа билетов этой компании, а также на территории гаража, где стояли автобусы „Уралэкспресс“, полицейские обнаружили и изъяли контрафактную алкогольную и табачную продукцию на сумму более 1 000 000 рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе качканарской полиции «ВКонтакте».
Силовики просят граждан, которые располагают информацией о настоящих виновниках преступления, связаться с ними по номеру +7 999 368 74 56. Конфиденциальность гарантируется.
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