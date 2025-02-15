15 февраля 2025

На мусорном заводе в Екатеринбурге нашли два гранатомета и снаряды

© Служба новостей «URA.RU»
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Боеприпасы найдены во время разбора мусора
Боеприпасы найдены во время разбора мусора Фото:

Разбирая отходы, на одном из мусоросортировочных комплексов Екатеринбурга обнаружили два ручных противотанковых гранатомета (РПГ-7) и боеприпасы. Об этом URA.RU сообщил источник.

«На место выезжала оперативная группа. Саперы установили, что орудия невзрывоопасны», — передал собеседник. По его словам, случилось это накануне.

Установить происхождение РПГ пока не удалось. В «Урал-Вымпеле», чьи специалисты, по данным URA.RU, работали на месте, сказали, что ничего о произошедшем не знают.

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Разбирая отходы, на одном из мусоросортировочных комплексов Екатеринбурга обнаружили два ручных противотанковых гранатомета (РПГ-7) и боеприпасы. Об этом URA.RU сообщил источник. «На место выезжала оперативная группа. Саперы установили, что орудия невзрывоопасны», — передал собеседник. По его словам, случилось это накануне. Установить происхождение РПГ пока не удалось. В «Урал-Вымпеле», чьи специалисты, по данным URA.RU , работали на месте, сказали, что ничего о произошедшем не знают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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