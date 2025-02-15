На мусорном заводе в Екатеринбурге нашли два гранатомета и снаряды

Боеприпасы найдены во время разбора мусора
Разбирая отходы, на одном из мусоросортировочных комплексов Екатеринбурга обнаружили два ручных противотанковых гранатомета (РПГ-7) и боеприпасы. Об этом URA.RU сообщил источник.
«На место выезжала оперативная группа. Саперы установили, что орудия невзрывоопасны», — передал собеседник. По его словам, случилось это накануне.
Установить происхождение РПГ пока не удалось. В «Урал-Вымпеле», чьи специалисты, по данным URA.RU, работали на месте, сказали, что ничего о произошедшем не знают.
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