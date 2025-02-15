Курганец набрал кредитов на полтора миллиона, чтобы отдать деньги аферистам

Жителю Кургана позвонили мошенники, которые убедили его взять в кредит деньги и перевести их на «безопасный счет». Таким образом горожанин отдал аферистам почти полтора миллиона рублей. Об этом сообщили представители полиции.
«Доверяя мошенникам курганец оформил кредиты в нескольких банках на общую сумму 1 миллион 453 тысячи 800 рублей. Затем он перевел деньги преступникам», — сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».
Схема обмана проста и применяется уже несколько лет. Сначала мужчине позвонили и сказали, что срок действия договора обслуживания его SIM-карты подошел к концу. Затем его попросили продиктовать четыре цифры из последнего SMS-сообщения. А дальше началась «раскрутка» про якобы взлом аккаунта на госуслугах, «лапша» про безопасные счета и тому подобное, отметили правоохранители.
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