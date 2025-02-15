15 февраля 2025

Курганец набрал кредитов на полтора миллиона, чтобы отдать деньги аферистам

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожанин перевел деньги аферистам
Горожанин перевел деньги аферистам Фото:

Жителю Кургана позвонили мошенники, которые убедили его взять в кредит деньги и перевести их на «безопасный счет». Таким образом горожанин отдал аферистам почти полтора миллиона рублей. Об этом сообщили представители полиции.

«Доверяя мошенникам курганец оформил кредиты в нескольких банках на общую сумму 1 миллион 453 тысячи 800 рублей. Затем он перевел деньги преступникам», — сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».

Схема обмана проста и применяется уже несколько лет. Сначала мужчине позвонили и сказали, что срок действия договора обслуживания его SIM-карты подошел к концу. Затем его попросили продиктовать четыре цифры из последнего SMS-сообщения. А дальше началась «раскрутка» про якобы взлом аккаунта на госуслугах, «лапша» про безопасные счета и тому подобное, отметили правоохранители.

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Жителю Кургана позвонили мошенники, которые убедили его взять в кредит деньги и перевести их на «безопасный счет». Таким образом горожанин отдал аферистам почти полтора миллиона рублей. Об этом сообщили представители полиции. «Доверяя мошенникам курганец оформил кредиты в нескольких банках на общую сумму 1 миллион 453 тысячи 800 рублей. Затем он перевел деньги преступникам», — сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». Схема обмана проста и применяется уже несколько лет. Сначала мужчине позвонили и сказали, что срок действия договора обслуживания его SIM-карты подошел к концу. Затем его попросили продиктовать четыре цифры из последнего SMS-сообщения. А дальше началась «раскрутка» про якобы взлом аккаунта на госуслугах, «лапша» про безопасные счета и тому подобное, отметили правоохранители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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