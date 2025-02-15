15 февраля 2025

Губернатор подтвердил обещание построить в Челябинске новую арену для «Трактора»

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Для этого «Трактор» должен завоевать Кубок Гагарина
Для этого «Трактор» должен завоевать Кубок Гагарина Фото:

Губернатор Алексей Текслер подтвердил желание построить в Челябинске новую ледовую арену для хоккейной команды «Трактор», но для этого команда должна завоевать в этом году кубок Гагарина. Об этом губернатор заявил телеканалу «Матч ТВ». 

«Разговор, что в Челябинске появится новая хоккейная арена, если „Трактор“ завоюет Кубок Гагарина, с командой был. Регион нуждаются в большой арене и могу подтвердить свои слова», — заявил Текслер корреспонденту «Матч ТВ». 

Ранее и.о. министра спорта Челябинской области Анна Кодина заявила, что региональные власти планируют построить новую арену для ХК «Трактор», если Кубок Гагарина приедет в Челябинск. Она также отметила, что интерес к хоккейным матчам напрямую зависит от успехов команды.

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Губернатор Алексей Текслер подтвердил желание построить в Челябинске новую ледовую арену для хоккейной команды «Трактор», но для этого команда должна завоевать в этом году кубок Гагарина. Об этом губернатор заявил телеканалу «Матч ТВ».  «Разговор, что в Челябинске появится новая хоккейная арена, если „Трактор“ завоюет Кубок Гагарина, с командой был. Регион нуждаются в большой арене и могу подтвердить свои слова», — заявил Текслер корреспонденту «Матч ТВ».  Ранее и.о. министра спорта Челябинской области Анна Кодина заявила, что региональные власти планируют построить новую арену для ХК «Трактор», если Кубок Гагарина приедет в Челябинск. Она также отметила, что интерес к хоккейным матчам напрямую зависит от успехов команды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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