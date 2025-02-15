Губернатор подтвердил обещание построить в Челябинске новую арену для «Трактора»

Губернатор Алексей Текслер подтвердил желание построить в Челябинске новую ледовую арену для хоккейной команды «Трактор», но для этого команда должна завоевать в этом году кубок Гагарина. Об этом губернатор заявил телеканалу «Матч ТВ».
«Разговор, что в Челябинске появится новая хоккейная арена, если „Трактор“ завоюет Кубок Гагарина, с командой был. Регион нуждаются в большой арене и могу подтвердить свои слова», — заявил Текслер корреспонденту «Матч ТВ».
Ранее и.о. министра спорта Челябинской области Анна Кодина заявила, что региональные власти планируют построить новую арену для ХК «Трактор», если Кубок Гагарина приедет в Челябинск. Она также отметила, что интерес к хоккейным матчам напрямую зависит от успехов команды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!