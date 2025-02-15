15 февраля 2025

Работу главного катка Екатеринбурга остановили из-за подозрительного предмета

© Служба новостей «URA.RU»
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Возле входа на каток нашли подозрительную сумку
Возле входа на каток нашли подозрительную сумку Фото:

Гости катка на Площади 1905 года в Екатеринбурге застряли на льду, их не пускают в павильон. Все из-за того, что кто-то оставил там подозрительный предмет. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ЦПКиО им. Маяковского, который курирует площадку.

«Гости находятся на льду, им предложен горячий чай. Ожидается прибытие оперативной группы разминирования», — рассказали представители парка. Сейчас на месте обнаружения бесхозного предмета дежурят полицейские.

Обновлено в 22:26, добавлен комментарий пресс-службы.

«Ничего опасного не нашли. Работа катка восстановлена. Это оказались обычные бытовые вещи», — рассказали в пресс-службе.

Гости ожидают на льду, им предложили горячий чай
Гости ожидают на льду, им предложили горячий чай
Фото:

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Гости катка на Площади 1905 года в Екатеринбурге застряли на льду, их не пускают в павильон. Все из-за того, что кто-то оставил там подозрительный предмет. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ЦПКиО им. Маяковского, который курирует площадку. «Гости находятся на льду, им предложен горячий чай. Ожидается прибытие оперативной группы разминирования», — рассказали представители парка. Сейчас на месте обнаружения бесхозного предмета дежурят полицейские. Обновлено в 22:26, добавлен комментарий пресс-службы. «Ничего опасного не нашли. Работа катка восстановлена. Это оказались обычные бытовые вещи», — рассказали в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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