Работу главного катка Екатеринбурга остановили из-за подозрительного предмета

Гости катка на Площади 1905 года в Екатеринбурге застряли на льду, их не пускают в павильон. Все из-за того, что кто-то оставил там подозрительный предмет. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ЦПКиО им. Маяковского, который курирует площадку.
«Гости находятся на льду, им предложен горячий чай. Ожидается прибытие оперативной группы разминирования», — рассказали представители парка. Сейчас на месте обнаружения бесхозного предмета дежурят полицейские.
Обновлено в 22:26, добавлен комментарий пресс-службы.
«Ничего опасного не нашли. Работа катка восстановлена. Это оказались обычные бытовые вещи», — рассказали в пресс-службе.
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