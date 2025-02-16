Трамп взволновал Макрона: зачем президент Франции экстренно собирает европейских коллег на саммит

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении экстренного саммита 17 февраля. Он планирует обсудить с европейскими коллегами политику президента США Дональда Трампа и его влияние на Европу. Подробнее — в материале URA.RU.
Макрон созвал экстренный саммит из-за политики Трампа
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 16 февраля сообщил, что Макрон собирается провести «неформальную» встречу лидеров Евросоюза в Париже 17 февраля. Он добавил, что на запланированной встрече пройдет обсуждение действий Дональда Трампа в отношении Европы, а также его намерений завершить конфликт на Украине.
Кто будет из европейских лидеров на саммите
Президент Чехии Петр Павел отметил, что это будет «неформальная» встреча нескольких европейских лидеров, а не неофициальный саммит ЕС. Как сообщает Reuters, в нем примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
По данным Франс-Пресс, на предстоящей встрече также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, ожидается приезд лидеров Италии, Дании и других стран Европы.
Что будут обсуждать
На экстренной встрече европейские лидеры планируют обсудить возможное размещение войск на Украине за линией соприкосновения в качестве «сил перестраховки», сообщает Financial Times. Кроме того, будут разработаны конкретные стратегии для обеспечения европейской обороны независимо от участия США.
Как к действиям Макрона отнеслись другие
Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян резко осудил решение президента Франции провести саммит с лидерами ЕС. В соцсети X он заявил, что вместо использования исторического шанса для мира на Украине Макрон ведет Францию в тупик, собирая «разжигателей войны». Дюпон-Эньян также выразил недовольство тем, что разоренная Франция тратит десятки миллиардов на это «безумие».
Обозреватель Владлен Чертинов назвал Макрона «политическим трупом», утверждая, что его заявления на саммите не поменяют ситуацию. Чертинов отметил, что Франция в настоящее время не играет значительной роли в Европе, а армия, которую Макрон хочет отправить на Украину, не справилась даже в Африке.
Глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков также заявил, что обсуждение политики Трампа не принесет ничего нового. По его словам, позиции европейских политиков уже были озвучены на Мюнхенской конференции, где они поклялись поддерживать Украину «до победы».
Реакция Макрона на возвращение Трампа в Белый дом
Эммануэль Макрон сравнил возвращение Дональда Трампа на пост президента США с «электрошоком». Он считает, что лидерам европейских стран стоит обратить внимание на призыв Трампа к ЕС взять на себя ответственность за свою безопасность и будущее Украины. Макрон заявил, что это должно подтолкнуть ЕС к инвестированию в оборону и возрождению экономики. Он также отметил, что Трамп создал «окно возможностей» для мирного урегулирования конфликта на Украине, в котором «каждый должен сыграть свою роль».
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