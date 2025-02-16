Bloomberg: переговоры между США и Россией нереалистичны

Темпы переговоров, которые могут состояться в Саудовской Аравии и объединят представителей России и США, «амбициозны и потенциально нереалистичны». Такие выводы сделало издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
«Администрация [президента США Дональда] Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет обеспечить прекращение огня на Украине к Пасхе. Некоторые официальные лица заявили, что темпы переговоров, которые начинаются на этой неделе в Саудовской Аравии с высокопоставленными официальными лицами США и России, амбициозны и потенциально нереалистичны», — пишет автор издания. В публикации сказано, что получение решения по завершению конфликта на Украине до конца этого года «гораздо более вероятно».
При этом сегодня, 16 февраля стало известно о том, что делегация из США во главе со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом отправится на переговоры с российскими представителями в Саудовскую Аравию. Их вылет запланирован на вечер 16 февраля.
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