Спецпосланник Трампа намерен добиться встречи с Путиным

Спецпосланник Трампа прибудет в Саудовскую Аравию на переговоры с Путиным
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Уиткофф прилетит в Саудовской Аравию для встречи с российскими представителями
Уиткофф прилетит в Саудовской Аравию для встречи с российскими представителями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Делегация из США, во главе со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом отправится на переговоры с российскими представителями, в том числе, с президентом РФ Владимиром Путиным, в Саудовскую Аравию. Вылет запланирован на вечер 16 февраля.

«Уиткофф только что подтвердил, что сегодня вечером отправится в Саудовскую Аравию для переговоров с российскими официальными лицами», — сообщает BBC, ссылаясь на заявление Уиткоффа. Кроме того, к переговорам позже присоединится советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Цель встречи — добиться серьезного прогресса в урегулировании украинского конфликта, подчеркнул Уиткофф. Стороны надеются на продуктивный диалог, который поможет снизить напряженность и приблизить решение длительного конфликта. Кроме того, он намерен добиться выстраивания доверия между США и Россией.

После телефонного разговора Трампа и Путина, который состоялся 12 февраля, началась подготовка к их личной встрече, на которой они должны будут принять окончательное решение по Украине. Перед этим в Саудовской Аравии пройдет встреча российской и американской делегаций. В страну также готовится вылететь глава Украины Владимир Зеленский, который планирует провести переговоры с местными предпринимателями и обсудить вопросы в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры. Он не приглашен на встречу с Путиным и Трампом.

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Делегация из США, во главе со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом отправится на переговоры с российскими представителями, в том числе, с президентом РФ Владимиром Путиным, в Саудовскую Аравию. Вылет запланирован на вечер 16 февраля. «Уиткофф только что подтвердил, что сегодня вечером отправится в Саудовскую Аравию для переговоров с российскими официальными лицами», — сообщает BBC, ссылаясь на заявление Уиткоффа. Кроме того, к переговорам позже присоединится советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Цель встречи — добиться серьезного прогресса в урегулировании украинского конфликта, подчеркнул Уиткофф. Стороны надеются на продуктивный диалог, который поможет снизить напряженность и приблизить решение длительного конфликта. Кроме того, он намерен добиться выстраивания доверия между США и Россией. После телефонного разговора Трампа и Путина, который состоялся 12 февраля, началась подготовка к их личной встрече, на которой они должны будут принять окончательное решение по Украине. Перед этим в Саудовской Аравии пройдет встреча российской и американской делегаций. В страну также готовится вылететь глава Украины Владимир Зеленский, который планирует провести переговоры с местными предпринимателями и обсудить вопросы в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры. Он не приглашен на встречу с Путиным и Трампом.
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