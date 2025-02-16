Президент Италии сравнил Россию с Третьим рейхом: в чем суть скандала, реакция МИД РФ

Президент Италии Серджо Маттарелла сравнил Россию с Третьим рейхом, что вызвало резкую реакцию в МИД РФ. Лидеру европейской страны уже пообещали «последствия» за подобные слова. Официальные заявления российской стороны — в материале URA.RU.
Что сказал о России президент Италии
Маттарелла провел параллели между Россией и Третьим рейхом. Он выразил мнение, что действия России в украинском конфликте напоминают ему деятельность нацистской Германии в Европе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что такие высказывания от главы Италии, страны, пережившей ужасы фашизма, являются абсолютно неуместными. Дипломат охарактеризовала такие измышления как «кощунственные».
Президент Италии поплатится за свои слова
Сравнение действий России с действиями нацистской Германии повлекут за собой последствия, заявила Захарова. По ее словам, такие высказывания «не останутся без ответа».
"В ходе лекции в одном из учебных заведений он заявил в своем качестве президента, что полагает, что Россию можно приравнивать к Третьему рейху. Это нельзя и никогда не будет оставлено без последствий", — прокомментировала Захарова в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
Захарова также напомнила, что Италия была одной из стран-агрессоров во время Второй мировой войны. Именно там зародился фашизм.
Заявление о Третьем рейхе было сделано в годовщину ВОВ
Заявление итальянского президента было сделано в символичное время — в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На эту деталь также обратила внимание Захарова, подчеркнув, что именно СССР внес самый значимый вклад в победу над нацизмом.
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