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Тюменцы скупают дорогие подержанные автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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Самой покупаемой маркой у тюменцев стала Toyota
Самой покупаемой маркой у тюменцев стала Toyota Фото:

В Тюменской области в январе 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобили с пробегом стоимостью от 1,5 миллиона рублей вырос почти на 16%. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Авто».

«В Тюменской области за январь 2025 года в сравнении с январем 2024 года интерес к автомобилям с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей увеличился на 15,8%», — говорится в сообщении экспертов. При этом предложение выросло еще больше — на 24,3%.

Среди моделей по популярности лидирует Toyota Camry с показателем 5,7% и средней стоимостью в 2,3 миллиона рублей. На втором месте расположилась Toyota Land Cruiser Prado (3,9%). Ее тюменцы могут купить в среднем за 3,4 миллиона рублей. Третью строчку занял Toyota Land Cruiser по цене в 3,9 миллиона рублей, получивший 3,4% от всего спроса, а четвертую — Lexus RX с долей 2,4% и стоимостью 3,6 миллиона. Замыкает топ-5 Volkswagen Multivan с долей в 2,1%.

В Тюменской области в 2024 году самой популярной маркой внедорожников и кроссоверов с пробегом также стала Toyota. На нее пришлось 9,31% от продаж в регионе.

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В Тюменской области в январе 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобили с пробегом стоимостью от 1,5 миллиона рублей вырос почти на 16%. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Авто». «В Тюменской области за январь 2025 года в сравнении с январем 2024 года интерес к автомобилям с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей увеличился на 15,8%», — говорится в сообщении экспертов. При этом предложение выросло еще больше — на 24,3%. Среди моделей по популярности лидирует Toyota Camry с показателем 5,7% и средней стоимостью в 2,3 миллиона рублей. На втором месте расположилась Toyota Land Cruiser Prado (3,9%). Ее тюменцы могут купить в среднем за 3,4 миллиона рублей. Третью строчку занял Toyota Land Cruiser по цене в 3,9 миллиона рублей, получивший 3,4% от всего спроса, а четвертую — Lexus RX с долей 2,4% и стоимостью 3,6 миллиона. Замыкает топ-5 Volkswagen Multivan с долей в 2,1%. В Тюменской области в 2024 году самой популярной маркой внедорожников и кроссоверов с пробегом также стала Toyota. На нее пришлось 9,31% от продаж в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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