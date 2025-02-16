Тюменцы скупают дорогие подержанные автомобили

В Тюменской области в январе 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобили с пробегом стоимостью от 1,5 миллиона рублей вырос почти на 16%. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Авто».
«В Тюменской области за январь 2025 года в сравнении с январем 2024 года интерес к автомобилям с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей увеличился на 15,8%», — говорится в сообщении экспертов. При этом предложение выросло еще больше — на 24,3%.
Среди моделей по популярности лидирует Toyota Camry с показателем 5,7% и средней стоимостью в 2,3 миллиона рублей. На втором месте расположилась Toyota Land Cruiser Prado (3,9%). Ее тюменцы могут купить в среднем за 3,4 миллиона рублей. Третью строчку занял Toyota Land Cruiser по цене в 3,9 миллиона рублей, получивший 3,4% от всего спроса, а четвертую — Lexus RX с долей 2,4% и стоимостью 3,6 миллиона. Замыкает топ-5 Volkswagen Multivan с долей в 2,1%.
В Тюменской области в 2024 году самой популярной маркой внедорожников и кроссоверов с пробегом также стала Toyota. На нее пришлось 9,31% от продаж в регионе.
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