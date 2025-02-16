16 февраля 2025
15 февраля 2025

ХМАО вошел в топ регионов страны по качеству жизни населения

© Служба новостей «URA.RU»
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Югра по итогам 2024 года заняла 10-е место
Югра по итогам 2024 года заняла 10-е место Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2024 года занял десятое место в списке регионов страны по качеству жизни населения, который характеризуется высоким экономическим развитием. Исследование провели эксперты РИА Новости.

«В первую десятку рейтинга регионов страны по качеству жизни за 2024 год также вошел Ханты-Мансийский автономный округ. Югра заняла 10-ю строчку. Регионы первой десятки характеризуются высоким уровнем экономического развития», — говорится в сообщении экспертов.

При этом, несмотря на вхождение в топ регионов, Югра ухудшила свои позиции. Так по итогам 2023 года ХМАО располагался на две строчки выше и занимал 8-е место. Первая тройка в перечне неизменна уже несколько лет — это Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Аналогичный рейтинг составляло Агентство стратегических инициатив. В нем по итогам 2024 года Югра занимала пятое место.

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Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2024 года занял десятое место в списке регионов страны по качеству жизни населения, который характеризуется высоким экономическим развитием. Исследование провели эксперты РИА Новости. «В первую десятку рейтинга регионов страны по качеству жизни за 2024 год также вошел Ханты-Мансийский автономный округ. Югра заняла 10-ю строчку. Регионы первой десятки характеризуются высоким уровнем экономического развития», — говорится в сообщении экспертов. При этом, несмотря на вхождение в топ регионов, Югра ухудшила свои позиции. Так по итогам 2023 года ХМАО располагался на две строчки выше и занимал 8-е место. Первая тройка в перечне неизменна уже несколько лет — это Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Аналогичный рейтинг составляло Агентство стратегических инициатив. В нем по итогам 2024 года Югра занимала пятое место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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