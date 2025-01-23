Опубликован рейтинг самых лучших городов РФ по качеству жизни

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Первым городом по качеству жизни в России стала Москва
Первым городом по качеству жизни в России стала Москва Фото:

Тройку лидеров среди городов с самым высоким качеством жизни населения замкнули Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Об этом сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ), составившего рейтинг по итогам 2024 года, Светлана Чупшева.

«Москва и Санкт-Петербург сохраняют свои лидирующие позиции. Третьим регионом стала Республика Татарстан, поднявшаяся на две позиции», — рассказала Светлана Чупшева на наблюдательном совете АСИ под председательством российского президента Владимира Путина.

Весь список вошедших в рейтинг регионов:

  1. Москва;
  2. Санкт-Петербург;
  3. Республика Татарстан;
  4. Тюменская область;
  5. ХМАО;
  6. Московская область;
  7. Сахалинская область;
  8. Тульская область;
  9. Нижегородская область;
  10. Республика Башкортостан;
  11. ЯНАО;
  12. Белгородская область;
  13. Севастополь;
  14. Чеченская Республика;
  15. Краснодарский край;
  16. Республика Адыгея;
  17. Свердловская область;
  18. Калужская область;
  19. Челябинская область;
  20. Мурманская область.

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Тройку лидеров среди городов с самым высоким качеством жизни населения замкнули Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Об этом сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ), составившего рейтинг по итогам 2024 года, Светлана Чупшева. «Москва и Санкт-Петербург сохраняют свои лидирующие позиции. Третьим регионом стала Республика Татарстан, поднявшаяся на две позиции», — рассказала Светлана Чупшева на наблюдательном совете АСИ под председательством российского президента Владимира Путина. Весь список вошедших в рейтинг регионов:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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