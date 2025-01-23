Опубликован рейтинг самых лучших городов РФ по качеству жизни

Тройку лидеров среди городов с самым высоким качеством жизни населения замкнули Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Об этом сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ), составившего рейтинг по итогам 2024 года, Светлана Чупшева.
«Москва и Санкт-Петербург сохраняют свои лидирующие позиции. Третьим регионом стала Республика Татарстан, поднявшаяся на две позиции», — рассказала Светлана Чупшева на наблюдательном совете АСИ под председательством российского президента Владимира Путина.
Весь список вошедших в рейтинг регионов:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Республика Татарстан;
- Тюменская область;
- ХМАО;
- Московская область;
- Сахалинская область;
- Тульская область;
- Нижегородская область;
- Республика Башкортостан;
- ЯНАО;
- Белгородская область;
- Севастополь;
- Чеченская Республика;
- Краснодарский край;
- Республика Адыгея;
- Свердловская область;
- Калужская область;
- Челябинская область;
- Мурманская область.
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