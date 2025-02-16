16 февраля 2025
15 февраля 2025

Охрана ТРЦ «Гринвич» и посетители вступили в жесткую драку. Видео

В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге охрана побила посетителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Драка произошла вечером 16 февраля у круглосуточного магазина «Гипербола»
Драка произошла вечером 16 февраля у круглосуточного магазина «Гипербола» Фото:

В торговом центре «Гринвич» вечером 16 февраля произошла потасовка между охраной и посетителями магазина «Гипербола», которые были в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Началась словесная перепалка, после чего охранники напали на людей. Били без разбора мужчин и девушек», — прокомментировал вышедшее в telegram-канале «Без Б Екб» видео очевидец. По словам снимавшего, у одной из пострадавших девушек сломаны два ребра.

Охранники не хотели, чтобы пьяных посетителей обслуживали. На видео запечатлено, как охраники и посетители магазина устроили драку, таскали друг друга по полу и оскорбляли.

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В торговом центре «Гринвич» вечером 16 февраля произошла потасовка между охраной и посетителями магазина «Гипербола», которые были в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Началась словесная перепалка, после чего охранники напали на людей. Били без разбора мужчин и девушек», — прокомментировал вышедшее в telegram-канале «Без Б Екб» видео очевидец. По словам снимавшего, у одной из пострадавших девушек сломаны два ребра. Охранники не хотели, чтобы пьяных посетителей обслуживали. На видео запечатлено, как охраники и посетители магазина устроили драку, таскали друг друга по полу и оскорбляли. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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