В торговом центре «Гринвич» вечером 16 февраля произошла потасовка между охраной и посетителями магазина «Гипербола», которые были в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Началась словесная перепалка, после чего охранники напали на людей. Били без разбора мужчин и девушек», — прокомментировал вышедшее в telegram-канале «Без Б Екб» видео очевидец. По словам снимавшего, у одной из пострадавших девушек сломаны два ребра.
Охранники не хотели, чтобы пьяных посетителей обслуживали. На видео запечатлено, как охраники и посетители магазина устроили драку, таскали друг друга по полу и оскорбляли.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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