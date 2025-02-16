16 февраля 2025
15 февраля 2025

В ХМАО для школьников первой смены объявлена актировка

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Дома остались ученики начальных классов в пяти поселениях Югры
Дома остались ученики начальных классов в пяти поселениях Югры Фото:
новость из сюжета
Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО

В ХМАО 17 февраля из-за морозов отменили занятия у школьников первой смены в нескольких деревнях и селах. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия первой смены 17 февраля с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -27 до -27,6 градусов, ветер один метр в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

Дома останутся ученики начальных классов в деревнях Кимкьясуй, Ломбовож и Щекурья. Отменены занятия у школьников с 1-й по 4-й класс также в селах Саранпауль и Сосьва.

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В ХМАО 17 февраля из-за морозов отменили занятия у школьников первой смены в нескольких деревнях и селах. Информация размещена на портале «Госуслуг». «Занятия первой смены 17 февраля с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -27 до -27,6 градусов, ветер один метр в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Дома останутся ученики начальных классов в деревнях Кимкьясуй, Ломбовож и Щекурья. Отменены занятия у школьников с 1-й по 4-й класс также в селах Саранпауль и Сосьва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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