В ХМАО для школьников первой смены объявлена актировка

Дома остались ученики начальных классов в пяти поселениях Югры
новость из сюжетаАктировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО
В ХМАО 17 февраля из-за морозов отменили занятия у школьников первой смены в нескольких деревнях и селах. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены 17 февраля с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -27 до -27,6 градусов, ветер один метр в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Дома останутся ученики начальных классов в деревнях Кимкьясуй, Ломбовож и Щекурья. Отменены занятия у школьников с 1-й по 4-й класс также в селах Саранпауль и Сосьва.
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