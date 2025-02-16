В Челябинске выставили на продажу автомобиль Stоеwеr Sedinа за 45 млн рублей. Машина произведена в Германии 86 лет назад. Соответствующее предложение появилось на онлайн-доске объявлений.
«Stoewer Sedina, выпущeнный в конце 1939 гoда. Нeмeцкий автомoбиль выcшeгo cpеднего клaccа в cвое врeмя. Выпущено всего 980 экземпляров, из них полных кабриолетов около 300», — говорится в объявлении на сатйе «Авито».
По словам автора предложения, на сегодняшний день сохранилось 12 таких машин, в том числе тот, то он выставил на продажу. У авто две двери, он рассчитан на пять пассажиров. Салон кожаный, а лобовое стекло открывается. Владелец утверждает, что автомобиль числится в базе данных немецкого музея и стоит на учете, в том числе есть паспорт технического средства.
Как URA.RU писало ранее, в Снежинске Челябинской области продается автомобиль ГАЗ 21 «Волга». За него назначена цена 6,9 миллиона рублей. Такие модели, датированные 1960 и 1965 годами выпуска, есть у президента России Владимира Путина.
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