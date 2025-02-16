16 февраля 2025
15 февраля 2025

В Челябинске продают редкий раритетный автомобиль 1939 года за 45 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ретроавтомобиль находится в частной коллекции (архивное фото)
Ретроавтомобиль находится в частной коллекции (архивное фото) Фото:

В Челябинске выставили на продажу автомобиль Stоеwеr Sedinа за 45 млн рублей. Машина произведена в Германии 86 лет назад. Соответствующее предложение появилось на онлайн-доске объявлений.

«Stoewer Sedina, выпущeнный в конце 1939 гoда. Нeмeцкий автомoбиль выcшeгo cpеднего клaccа в cвое врeмя. Выпущено всего 980 экземпляров, из них полных кабриолетов около 300», — говорится в объявлении на сатйе «Авито».

По словам автора предложения, на сегодняшний день сохранилось 12 таких машин, в том числе тот, то он выставил на продажу. У авто две двери, он рассчитан на пять пассажиров. Салон кожаный, а лобовое стекло открывается. Владелец утверждает, что автомобиль числится в базе данных немецкого музея и стоит на учете, в том числе есть паспорт технического средства.

Как URA.RU писало ранее, в Снежинске Челябинской области продается автомобиль ГАЗ 21 «Волга». За него назначена цена 6,9 миллиона рублей. Такие модели, датированные 1960 и 1965 годами выпуска, есть у президента России Владимира Путина.

В мире осталось 12 таких автомобилей, при том что когда-то было произведено около тысячи
В мире осталось 12 таких автомобилей, при том что когда-то было произведено около тысячи
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В Челябинске выставили на продажу автомобиль Stоеwеr Sedinа за 45 млн рублей. Машина произведена в Германии 86 лет назад. Соответствующее предложение появилось на онлайн-доске объявлений. «Stoewer Sedina, выпущeнный в конце 1939 гoда. Нeмeцкий автомoбиль выcшeгo cpеднего клaccа в cвое врeмя. Выпущено всего 980 экземпляров, из них полных кабриолетов около 300», — говорится в объявлении на сатйе «Авито». По словам автора предложения, на сегодняшний день сохранилось 12 таких машин, в том числе тот, то он выставил на продажу. У авто две двери, он рассчитан на пять пассажиров. Салон кожаный, а лобовое стекло открывается. Владелец утверждает, что автомобиль числится в базе данных немецкого музея и стоит на учете, в том числе есть паспорт технического средства. Как URA.RU писало ранее, в Снежинске Челябинской области продается автомобиль ГАЗ 21 «Волга». За него назначена цена 6,9 миллиона рублей. Такие модели, датированные 1960 и 1965 годами выпуска, есть у президента России Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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