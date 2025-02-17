Глава Мюнхенской конференции заявил о «европейском кошмаре» на форуме

На Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) 2025 года председатель форума Кристоф Хойсген сообщил, что США под управлением президента Дональда Трампа кажутся изолированными от остального мира. Он охарактеризовал эту ситуацию как «европейский кошмар».
«В каком-то смысле это был европейский кошмар», — заявил Хойсген. Его слова приводит ZDF.
Он также отметил, что конференция помогла прояснить американскую позицию, и выразил признательность за поддержку от президента Украины Владимира Зеленского. При этом Хойсген поделился наблюдением о том, что республиканские сенаторы боятся высказываться публично из-за опасений перед Трампом.
В своем заключительном выступлении на форуме председатель не смог скрыть эмоций. Он рассказал, что, хотя конференция началась как платформа для трансатлантического диалога, выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса, говорившего о политике Евросоюза и властей Германии и начале диалога по украинскому конфликту, показало разрыв в ценностях Штатов и Европы, передает «Национальная служба новостей». После этих слов голос Кристофа Хойсгена дрогнул, он прервал свою речь и под аплодисменты спустился в зал.
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