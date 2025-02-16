«Истерика в Мюнхене»: Володин подвел итоги коференции в Германии

Демократия во многих европейских странах стала декорацией, и Евросоюз и его институты ждут серьезные изменения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги конференции в Германии, отметив, что это была «истерикой в Мюнхене».
«Истерика в Мюнхене <...> Пора подводить итоги <...> Демократические процедуры во многих странах Евросоюза стали носить декоративный характер <...> Европейский союз, его международные институты, в том числе парламентские, ждут серьёзные изменения», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.
По его словам, «жалкая и неубедительная» европейская элита, принявшая очень много ошибочных решений, цепляется за власть любыми способами, а институты Евросоюза показали свою неадекватность и некомпетентность. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс единственный, кто дал объективную оценку ситуации в Европе, но его выступление вызвало «приступ раздражения и злости», отметил Володин.
Председатель ГД добавил, что происходящее в Мюнхене наталкивает на мысль о грядущих изменениях в Европе, которые будут проходить «болезненно», сопровождаясь кризисами. «Здоровым силам», которые выступают за интересы общества, будет непросто изменить существующий европейский уклад, и им буду препятствовать, заключил Володин.
Ранее в ходе Мюнхенской конференции канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в стране необходимо ввести режим чрезвычайной ситуации. По его словам, это нужно для того, чтобы временно увеличить финансирование военной помощи для Украины, пишет RT.
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