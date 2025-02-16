Рысь заметили неподалеку от деревни Ключики
В Пермском районе камера видеонаблюдения зафиксировала рысь, гуляющую по двору. Видео местные жители поделились в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«В Пермском районе недалеко от деревни Ключики замечена рысь. Красотка», — пишет автор поста.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Березников заметил рысь в центре города. По словам очевидца, хищник прогуливался по улице Ломоносова.
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