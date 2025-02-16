16 февраля 2025

В Пермском районе заметили рысь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рысь заметили неподалеку от деревни Ключики
Рысь заметили неподалеку от деревни Ключики Фото:

В Пермском районе камера видеонаблюдения зафиксировала рысь, гуляющую по двору. Видео местные жители поделились в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«В Пермском районе недалеко от деревни Ключики замечена рысь. Красотка», — пишет автор поста.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Березников заметил рысь в центре города. По словам очевидца, хищник прогуливался по улице Ломоносова. 

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В Пермском районе камера видеонаблюдения зафиксировала рысь, гуляющую по двору. Видео местные жители поделились в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «В Пермском районе недалеко от деревни Ключики замечена рысь. Красотка», — пишет автор поста. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Березников заметил рысь в центре города. По словам очевидца, хищник прогуливался по улице Ломоносова. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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