Челябинская область осталась в топе регионов по качеству жизни

Челябинская область в 2024 году сохранила 20 место рейтинга регионов России по качеству жизни. Об этом сообщили аналитики РИА «Новости» после подготовки тринадцатого по счету списка.
«Челябинская область в 2024 году сохранила 20 место рейтинга качества жизни регионов, на которое встала в 2023 году. Общий балл вырос с 61 до 63», — уточнили эксперты, производящие расчеты.
По данным агентства, расчеты производились по 66 показателям, включающих уровень зарплат, рынок труда, обеспеченность недвижимостью, безопасность жизни, экология и климат, уровень образования и здравоохранения и многое другое. Лидерами рейтинга, как и в прежние годы, являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а аутсайдерами — Республика Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область.
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