16 февраля 2025
15 февраля 2025

Челябинская область осталась в топе регионов по качеству жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка во время самоизоляции и эпидемии коронавируса. Челябинск, погода, небо, лето, флаг россии, флаг челябинской области, знамя
Регион два года подряд находится на 20 месте рейтинга Фото:

Челябинская область в 2024 году сохранила 20 место рейтинга регионов России по качеству жизни. Об этом сообщили аналитики РИА «Новости» после подготовки тринадцатого по счету списка.

«Челябинская область в 2024 году сохранила 20 место рейтинга качества жизни регионов, на которое встала в 2023 году. Общий балл вырос с 61 до 63», — уточнили эксперты, производящие расчеты.

По данным агентства, расчеты производились по 66 показателям, включающих уровень зарплат, рынок труда, обеспеченность недвижимостью, безопасность жизни, экология и климат, уровень образования и здравоохранения и многое другое. Лидерами рейтинга, как и в прежние годы, являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а аутсайдерами — Республика Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область.

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Челябинская область в 2024 году сохранила 20 место рейтинга регионов России по качеству жизни. Об этом сообщили аналитики РИА «Новости» после подготовки тринадцатого по счету списка. «Челябинская область в 2024 году сохранила 20 место рейтинга качества жизни регионов, на которое встала в 2023 году. Общий балл вырос с 61 до 63», — уточнили эксперты, производящие расчеты. По данным агентства, расчеты производились по 66 показателям, включающих уровень зарплат, рынок труда, обеспеченность недвижимостью, безопасность жизни, экология и климат, уровень образования и здравоохранения и многое другое. Лидерами рейтинга, как и в прежние годы, являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а аутсайдерами — Республика Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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