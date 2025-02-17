UNIQLO планирует вернуться в Россию

Японская компания по производству одежды UNIQLO может вернуть бизнес в Россию. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Однако официальные представители компании пока не делали никаких заявлений по этому поводу.
«Компания UNIQLO рассматривает возможность возвращения в Россию», — передает telegram-канал. Отмечается, что ряд бывших работников розничных точек UNIQLO в общем чате получили предложение от прежнего руководителя о возможности вернуться на работу в компании. В сообщении не содержалось деталей о трудоустройстве или временных рамках, лишь упоминалось, что вопрос находится в стадии разработки.
Источник из Минпромторга сообщил, что для восстановления операций такого крупного игрока на рынке потребуется минимум полтора-два года. Это время необходимо для повторной аренды торговых площадей, найма и обучения сотрудников, а также для налаживания логистики. Тем не менее, российская дочка FAST RETAILING CO., LTD. — юридическое лицо ООО «Юникло (РУС)» — продолжает свою деятельность в стране, регулярно предоставляя отчетность и информацию в Пенсионный фонд России.
Ранее член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко сообщил, что при возвращении на российский рынок западные бренды столкнутся с серьезными трудностями из-за укрепления позиций отечественных производителей. Он добавил, что в случае возвращения на рынок, западным компаниям придется значительно снижать цены, чтобы конкурировать с местными брендами.
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