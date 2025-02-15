В России оценили шансы возвращения иностранных брендов

Западным брендам одежды будет сложно вернуться на рынок России, потому что отечественные производители успели себя зарекомендовать с хорошей стороны. Об этом сообщил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.
«Им (западным брендам) теперь будет не так просто вернуться, потому что российские производители уже довольно хорошо себя зарекомендовали», — сказал Антропенко в беседе с РИА Новости. По его словам, если западные компании вернутся на российский рынок, им придется серьезно занижать цены.
Ранее стало известно, что популярные западные бренды одежды, такие как Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, могут вернуться на рынок РФ. Сейчас представители компаний уже начали активное обсуждение данного вопроса в частном порядке.
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