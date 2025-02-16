Власти Ямала признали Надымский район лучшим в реализации дорожной деятельности, на втором месте Ноябрьск. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного правительства.
«Надымский район стал лучшим муниципалитетом Ямала по реализации дорожной деятельности. Окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта подвел итоги работы в городах и районах за прошлый год. Второе и третье место заняли Ноябрьск и Красноселькупский район», — сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО.
По данным источника, за 2024 год в Надымском районе дорожные службы отремонтировали порядка 10 километров дорог. Основные работы выполнили на 8 проезде, улицах Сенькина и Топчева, Ленинградском проезде.
«В Ныде выполнили капитальный ремонт 1,5 километра дорог и внутриквартальных проездов. Привели в нормативное состояние участки в Пангодах, Приозерном, Заполярном и Лонгъюгане», — сообщила пресс-служба.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Надыма столкнулись с проблемами, связанными с уборкой снега, которая привела к повреждению зеленых насаждений на Ленинградском проспекте, где также проводились дорожные работы. В ответ на жалобы местных жителей, администрация города пообещала принять меры для восстановления поврежденных деревьев и обеспечить должное благоустройство территорий.
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