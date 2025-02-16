16 февраля 2025
15 февраля 2025

В ЯНАО вручили премию за лучшую дорожную работу в округе. Фото

Власти Ямала признали Надымский район лучшим в реализации дорожной деятельности
© Служба новостей «URA.RU»
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Надым лучший по дорожной деятельности
Надым лучший по дорожной деятельности Фото:

Власти Ямала признали Надымский район лучшим в реализации дорожной деятельности, на втором месте Ноябрьск. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного правительства.

«Надымский район стал лучшим муниципалитетом Ямала по реализации дорожной деятельности. Окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта подвел итоги работы в городах и районах за прошлый год. Второе и третье место заняли Ноябрьск и Красноселькупский район», — сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО.

По данным источника, за 2024 год в Надымском районе дорожные службы отремонтировали порядка 10 километров дорог. Основные работы выполнили на 8 проезде, улицах Сенькина и Топчева, Ленинградском проезде.

«В Ныде выполнили капитальный ремонт 1,5 километра дорог и внутриквартальных проездов. Привели в нормативное состояние участки в Пангодах, Приозерном, Заполярном и Лонгъюгане», — сообщила пресс-служба.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Надыма столкнулись с проблемами, связанными с уборкой снега, которая привела к повреждению зеленых насаждений на Ленинградском проспекте, где также проводились дорожные работы. В ответ на жалобы местных жителей, администрация города пообещала принять меры для восстановления поврежденных деревьев и обеспечить должное благоустройство территорий.

Надымские дороги
Надымские дороги
Фото:

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Власти Ямала признали Надымский район лучшим в реализации дорожной деятельности, на втором месте Ноябрьск. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного правительства. «Надымский район стал лучшим муниципалитетом Ямала по реализации дорожной деятельности. Окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта подвел итоги работы в городах и районах за прошлый год. Второе и третье место заняли Ноябрьск и Красноселькупский район», — сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО. По данным источника, за 2024 год в Надымском районе дорожные службы отремонтировали порядка 10 километров дорог. Основные работы выполнили на 8 проезде, улицах Сенькина и Топчева, Ленинградском проезде. «В Ныде выполнили капитальный ремонт 1,5 километра дорог и внутриквартальных проездов. Привели в нормативное состояние участки в Пангодах, Приозерном, Заполярном и Лонгъюгане», — сообщила пресс-служба. Ранее URA.RU сообщало, что жители Надыма столкнулись с проблемами, связанными с уборкой снега, которая привела к повреждению зеленых насаждений на Ленинградском проспекте, где также проводились дорожные работы. В ответ на жалобы местных жителей, администрация города пообещала принять меры для восстановления поврежденных деревьев и обеспечить должное благоустройство территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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