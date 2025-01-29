В ЯНАО коммунальщики снесли высаженные летом саженцы

Зеленые насаждения в Надыме (ЯНАО), которые высаживали в весенне-летний период 2024-2023 годов, повредили подрядчики, ответственные за уборку снега. Горожане сообщают в соцсетях, что деревья сломали на Ленинградском проспекте.
«Эти деревца пережили прошлую зиму, радовали летом всех, потому что выжили. Почему так происходит? Такое грандиозное благоустройство в городе проводят, а зачем? Проспект Ленинградский, 20», — написали в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.
Корреспондент URA.RU связался с администрацией города Надыма. Сотрудник мэрии ответил в комментариях к посту, что если повреждение деревьев зафиксируют, то подрядчику направят претензию, а весной и летом он высадит новые деревья за свой счет.
«По информации от собственника объекта, снег будет вывезен, а деревья приведены в порядок, насколько это возможно, до 31 января», — сообщил сотрудник администрации Надыма. Ранее URA.RU сообщало, что жители Надыма (ЯНАО) пожаловались на управляющую компанию ООО «Янтарное». Ее сотрудники настолько агрессивно убрали территорию по Зверева, 23 от снега, что поломали деревья и ограждение.
Жители Надыма регулярно сталкиваются с недостаточной очисткой муниципальных территорий, что приводит к затруднениям в передвижении. Например, уже фиксировались случаи, когда дети и родители самостоятельно принимались за уборку спортивных площадок, утопающих в снегу.
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