16 февраля 2025

«Изъято 160 килограммов конопли»: в Челябинской области ФСБ разгромила нарко-ОПГ

В Челябинской области ФСБ изъяла свыше 160 килограммов растительных наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ задержала четырех дилеров
ФСБ задержала четырех дилеров Фото:

В Челябинской области сотрудники УФСБ по региону ликвидировали межрегиональную наркосеть. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, в ходе оперативных мероприятий были задержаны четыре дилера, изъято свыше 160 килограммов наркотиков растительного происхождения.

«Задержаны четыре члена ОПГ. Во время обысков обнаружены и изъяты наркотические средства массой более 160 килограммов, а также оборудование для выращивания этих растений: теплицы, вентиляторы, лампы и вещества для стимуляции роста», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В настоящее время в отношении участников ОПГ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере). Они отправлены в СИЗО. Им грозит пожизненное заключение.

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В Челябинской области сотрудники УФСБ по региону ликвидировали межрегиональную наркосеть. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, в ходе оперативных мероприятий были задержаны четыре дилера, изъято свыше 160 килограммов наркотиков растительного происхождения. «Задержаны четыре члена ОПГ. Во время обысков обнаружены и изъяты наркотические средства массой более 160 килограммов, а также оборудование для выращивания этих растений: теплицы, вентиляторы, лампы и вещества для стимуляции роста», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В настоящее время в отношении участников ОПГ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере). Они отправлены в СИЗО. Им грозит пожизненное заключение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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