На Тюмень надвигаются 24-градусные морозы

24 февраля ожидается сильный ветер порывами до 10 м/с
В Тюмени ночью 20 и 21 февраля похолодает до -24 градусов. Такая информация представлена на сайте метеосервиса Gismeteo.
«В Тюмени 20 февраля температура воздуха составит -12 градусов, ночью опустится до -24. Ясно, порывы ветра 3 м/с. 21 февраля ночью похолодает до -24. Ожидается туман», — указано на сайте метеосервиса.
22 и 23 февраля потеплеет до -7 градусов. 24 февраля ожидается сильный ветер порывами до 10 м/с.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!