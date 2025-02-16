16 февраля 2025
15 февраля 2025

На Тюмень надвигаются 24-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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24 февраля ожидается сильный ветер порывами до 10 м/с
24 февраля ожидается сильный ветер порывами до 10 м/с Фото:

В Тюмени ночью 20 и 21 февраля похолодает до -24 градусов. Такая информация представлена на сайте метеосервиса Gismeteo.

«В Тюмени 20 февраля температура воздуха составит -12 градусов, ночью опустится до -24. Ясно, порывы ветра 3 м/с. 21 февраля ночью похолодает до -24. Ожидается туман», — указано на сайте метеосервиса.

22 и 23 февраля потеплеет до -7 градусов. 24 февраля ожидается сильный ветер порывами до 10 м/с.

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В Тюмени ночью 20 и 21 февраля похолодает до -24 градусов. Такая информация представлена на сайте метеосервиса Gismeteo. «В Тюмени 20 февраля температура воздуха составит -12 градусов, ночью опустится до -24. Ясно, порывы ветра 3 м/с. 21 февраля ночью похолодает до -24. Ожидается туман», — указано на сайте метеосервиса. 22 и 23 февраля потеплеет до -7 градусов. 24 февраля ожидается сильный ветер порывами до 10 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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