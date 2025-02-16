16 февраля 2025

Вынесли приговор извергу, забившему до смерти 2-летнюю падчерицу в Первоуральске

В Екатеринбурге приговорили к колонии изверга, забившего до смерти девочку
© Служба новостей «URA.RU»
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Иван Бекурин не согласен с обвинением
Иван Бекурин не согласен с обвинением Фото:

Свердловский областной суд приговорил к колонии жителя Первоуральска Ивана Бекурина, убившего двухлетнюю падчерицу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Назначить виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 6 месяцев», — сообщили в суде. При этом гособвинитель просил для подсудимого 25 лет. Также Бекурин должен выплатить потерпевшим 1,2 млн рублей.

ЧП произошло в декабре 2023 года. По версии следствия, Бекурин систематически избивал малышку. Сам он уверяет: девочка вела себя плохо, мешала остальным спать. Свою вину он отрицает в полном объеме. Силовики обвинили его в истязании, незаконном лишении свободы (он связывал девочку скотчем) и убийстве.

Источник URA.RU в силовой среде считает, что претензии нужно выдвигать и родной матери ребенка. «У женщины до ЧП было трое детей. Условия, в которых они жили, — так себе. Можно сказать, что трагедии бы не случилось, если бы мать была заинтересована в жизни своих детей. На одном из допросов Бекурин сказал, что синяки у девочки были и до того, как он стал с ними жить», — говорил ранее инсайдер агентства.

Остальных детей у женщины забрали. Опеку над ними хотят оформить родные. Подробнее об уголовном деле, — в материале URA.RU.

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Свердловский областной суд приговорил к колонии жителя Первоуральска Ивана Бекурина, убившего двухлетнюю падчерицу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Назначить виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 6 месяцев», — сообщили в суде. При этом гособвинитель просил для подсудимого 25 лет. Также Бекурин должен выплатить потерпевшим 1,2 млн рублей. ЧП произошло в декабре 2023 года. По версии следствия, Бекурин систематически избивал малышку. Сам он уверяет: девочка вела себя плохо, мешала остальным спать. Свою вину он отрицает в полном объеме. Силовики обвинили его в истязании, незаконном лишении свободы (он связывал девочку скотчем) и убийстве. Источник URA.RU в силовой среде считает, что претензии нужно выдвигать и родной матери ребенка. «У женщины до ЧП было трое детей. Условия, в которых они жили, — так себе. Можно сказать, что трагедии бы не случилось, если бы мать была заинтересована в жизни своих детей. На одном из допросов Бекурин сказал, что синяки у девочки были и до того, как он стал с ними жить», — говорил ранее инсайдер агентства. Остальных детей у женщины забрали. Опеку над ними хотят оформить родные. Подробнее об уголовном деле, — в материале URA.RU.
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