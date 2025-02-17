Задержан замгубернатора Ростовской области, в правительстве проходят обыски

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По неизвестным причинам задержали Константина Рачаловского
По неизвестным причинам задержали Константина Рачаловского Фото:

Заместитель губернатора Ростовской области Константин Рачаловский задержан. Причины этого неизвестны. Об этом сообщили в правоохранительных органах. 

«Заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский задержан», — заявили правоохранители для ТАСС. Также издание DonNews пишет, что в правительстве сейчас проходят обыски. 

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Заместитель губернатора Ростовской области Константин Рачаловский задержан. Причины этого неизвестны. Об этом сообщили в правоохранительных органах.  «Заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский задержан», — заявили правоохранители для ТАСС. Также издание DonNews пишет, что в правительстве сейчас проходят обыски. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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