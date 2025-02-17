Задержан замгубернатора Ростовской области, в правительстве проходят обыски

По неизвестным причинам задержали Константина Рачаловского
Заместитель губернатора Ростовской области Константин Рачаловский задержан. Причины этого неизвестны. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский задержан», — заявили правоохранители для ТАСС. Также издание DonNews пишет, что в правительстве сейчас проходят обыски.
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